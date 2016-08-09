Вашингтон, 9 августа, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Задолженность населения США во втором квартале достигла $12.29 трлн, передаёт Reuters. Долги американцев выросли на $434 млрд по сравнению с 2015 г. из-за роста автокредитов и задолженностей по кредитным картам. Статистика составлена по данным опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страна кредитов

Долги по автомобилям составили $1,10 трлн, что на $ 97 млрд выше по сравнению с годом ранее. Совокупный лимит по кредитным картам увеличивается уже 14-й квартал подряд, что свидетельствует о более лёгком доступе американцев к кредитным ресурсам с тех пор, как финансовый кризис 2007—2009 годов идёт на спад.

Ипотечная задолженность составила $8.36 трлн, поднявшись на $246 млрд с 2015 года. Кредиты на образование выросли на $ 69 млрд до $1,26 трлн.