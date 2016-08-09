Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев пробился в полуфинал олимпийского турнира, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

В четвертьфинале 22-летний российский борец одолел канадского спортсмена Антуана Валуа-Фортье, отличающегося редким среди борцов ростом в 190 см.

Итоги основного времени схватки победителя не выявили. В дополнительное время до первого результативного приёма сильнее оказался российский борец, который в полуфинале встретится с уроженцем Молдавии Сергеем Тома, сейчас выступающим за ОАЭ.

Напомним, в дзюдо российские борцы на Олимпиаде-2016 завоевали уже две медали: Беслан Мудранов взял золото, а Наталья Кузютина — бронзу.