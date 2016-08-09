Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над испанцем Давидом Феррером и вышел в третий круг олимпийского турнира, сообщает «Р-Спорт».

Basheer Tome Теннисный мяч

Донской обыграл соперника в матче второго круга олимпийского теннисного турнира со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 7:5. Стоит отметить, что Евгений Донской находится на 84-й строчке мирового рейтинга, а Давид Феррер занимает в нем 12-е место. Ранее российский теннисист уступил ему в матче Открытого чемпионата Франции Roland Garros, так что свою победу на Олимпиаде Донской рассматривает как реванш.

В следующем раунде олимпийского турнира российский тенниссист встретится с победителем матча между Гаштау Элиашем из Португалии и Стивом Джонсоном из США.

Мужской теннисный турнир в одиночном разряде завершится на летней Олимпиаде 14 августа.