Берлин, 9 августа, 2016, 21:27 — ИА Регнум. На немецкой границе все больше и больше беженцам отказывают во въезде, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Только в первой половине этого года на территорию ФРГ не пустили 13 000 человек. Большинство из них остановлены при попытке перехода сухопутной границы. За весь прошлый год количество запретов составило лишь 9 тысяч.

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В аэропортах Германии более 2000 лицам было отказано во въезде, на море — почти 60. Статистика была приведена МВД ФРГ по требованию партии «Левые».

Однако это вовсе не означает, что в политике в отношении беженцев немецкое правительство изменит свою позицию к пограничному контролю и возвратам, заключает FAZ. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что лицам, ищущим убежища на границе с Германией, не может быть отказано во въезде.