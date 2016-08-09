Киев, 9 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Министерство инфраструктуры Украины и министерство дорог и градостроительства Ирана подпишут контракт на строительство железной дороги «Керманшак-Малаер». Как сообщает 9 августа пресс-служба ПАО «Укрзализныця», об этом заявил глава правления компании Войцех Балчун, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Железная дорога (Виадук). 1887

По словам чиновника, в строительстве будут задействованы до 100 сотрудников «Укрзализныци».

«На первом этапе предусмотрен сбор путевой и укладки рельсо-шпальной решетки на 165 километрах железнодорожных путей, установка 138 комплектов стрелочных переводов, укладка бесстыковых путей на 176 км и другие работы», — рассказал Балчун.

Он сообщил, что Украина поборется за другие строительные проекты в Иране.

«Стратегически мы создаем репутацию «Укрзализныци» для присутствия в будущих масштабных проектах, которые сейчас воплощаются Ираном. В общем, Ираном сегодня ведется строительство 5 тыс. километров путей и предполагается строительство еще 4 тыс. километров. Рассчитываем получить свою долю на этом рынке. Для компании крайне важно принимать действенное участие в создании караванного пути Восток-Запад иранской территории», — считает Балчун.

Однако конкретной даты подписания и финансовых условий проекта глава УЗ не озвучил.

Отметим, что еще в июле был подписан меморандум между Украиной и Ираном, согласно которому стороны будут обмениваться опытом по строительству железнодорожной инфраструктуры.

«Стороны будут сотрудничать с целью реализации масштабных проектов строительства железных дорог на территории Ирана. В рамках Меморандума стороны будут обмениваться опытом по строительству железнодорожной инфраструктуры, а именно изготовление и укладка длинных бесстыковых рельс, оборудование по укладке рельс, коммуникационных и сигнальных систем. Также, стороны будут сотрудничать и обмениваться научной информацией в сфере высокоскоростных поездов и новых технологий по строительству железных дорог», — сообщало тогда украинское Мининфраструктуры.

«Меморандум по сотрудничеству открывает путь к ряду проектов в железнодорожной, автодорожной, морской и авиационной сферах. В частности, иранская сторона пригласила Украину к строительству 1000 км железнодорожного полотна в Иране, принять участие в проектах на 10 млрд долларов, выделенных Тегераном на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, развития интермодальных перевозок, открыть совместные предприятия в этом государстве с целью выхода Украины на рынки стран Персидского залива», — заявил тогда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Также в настоящее время Иран изучает предложение Украины о возможности транзита иранской нефти через украинскую нефтепроводную систему в Словакию и Чехию, готов начать сотрудничество по поставкам нефти непосредственно Украине, а также в энергомашиностроительной отрасли — стороны работают над кооперацией в сфере турбин и газовых компрессоров. Предполагается, что министр энергетики Ирана Хамид Читчиян посетит Украину в сентябре этого года — «для проработки вопросов о сотрудничестве в сфере тепловой генерации и участия украинских предприятий в совместных с Ираном проектах».