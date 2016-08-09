Тула, 9 августа, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Дни Москвы в Тульской области пройдут 19 и 20 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тульской области.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Торжественная церемония открытия Дней Москвы состоится 19 августа в 17:00 на площади Ленина в Туле. В ней примут участие исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжит вечер праздничный концерт с участием театра, кино и эстрады. В гости к тулякам приедут народные артисты РСФСР Станислав Любшин, Алексей Петренко, Сергей Шакуров, Сергей Никоненко, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков, народный артист РФ Дмитрий Харатьян. В концертной программе также примут участие сводный оркестр Суворовских училищ, певица Анастасия Спиридонова и заслуженный артист России Игорь Саруханов.

20 августа на главной площади города-героя Тулы состоится театрализованная историческая реконструкция «Битва за Москву». Зрителей ожидают красочные постановки оживших событий: Польский бал в разрушенном Кремле, заговор Минина и Пожарского, рукопашный бой с шляхтичами и др. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком.

В рамках Дней Москвы в Тульской области запланировано проведение ряда круглых столов по обсуждению двустороннего сотрудничества регионов в различных сферах жизнедеятельности.

В Узловском молодежном любительском театре состоится творческая встреча с актером и режиссером Сергеем Никоненко. Московские гости также ознакомятся с достопримечательностями Тульского края — посетят мемориальные комплексы, музей-усадьбу «Ясная Поляна».