Москва, 9 августа, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Власти США выразили благодарность российской стороне за помощь в освобождении американского гражданина в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в государственном департаменте США.

Jayel Aheram ВС США

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона некоторое время назад помогла США освободить американского гражданина в Сирийской Арабской Республике. Путин подчеркнул, что Москва это сделала исключительно из гуманитарных соображений.

Кроме того, в июле этого года Путин на встрече с государственным секретарем США Джоном Керри напомнил, что действующий президент США Барак Хусейн Обама обратил внимание на то, что Россия содействовала в освобождении американского гражданина.

Российские власти надеются, что в будущем США окажут Москве подобную помощь в случае необходимости.

Источник в госдепартаменте заявил, что США всячески признательны за любые действия российского правительства в интересах граждан США в Сирии.