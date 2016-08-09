Тюмень, 9 августа, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Воспитанница Центра спортивной подготовки Тюменской области Юлия Ефимова 9 августа, несмотря на серебряную медаль в активе, стала героиней дня многих ее поклонников в России и за рубежом. Поддерживают Юлию и тюменцы, которые следили за перепитиями антидопингового скандала.

Mikhail Makarov Юлия Ефимова

Четырехкратная чемпионка мира и лидер национальной команды по плаванию Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. В финальном заплыве россиянка показала результат 1 минута 5,50 секунды. Впереди у Юлии борьба за награду на дистанции 200 метров. Жители тюменской земли желают ей только победы и «золота».

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В поздравительной телеграмме губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что Юлия — настоящий боец, хрупкая девушка со стальным характером и сильнейшей волей к победе. «Выдержав все нападки, ты смогла доказать свое право быть в элите мирового спорта и уверенно поднялась на олимпийский пьедестал! Впереди новые старты, не сомневаюсь, ты будешь лучшей! Удачи и веры в себя!», — пожелал глава региона.

Напомним, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова пробилась на Олимпиаду-2016 через тернии. Допуск на Игры в Рио она получила всего за пару часов до церемонии их открытия. Но далее ей пришлось выдержать массированную атаку со стороны недоброжелателей российской сборной: свистки перед заплывом, отказ от американских соперниц элементарно поздравить с призовым местом, «выплески яда» от некоторых зарубежных изданий.

«К сожалению, Юлия Ефимова стала жертвой довольно жесткого противостояния наших спортивных властей и антидопингового агентства, — прокомментировал ситуацию вокруг травли тюменской спортсменки ее земляк, политолог Александр Безделов. — Поэтому эмоциональный и психологический фон вокруг выступлений, наверное, самый тяжелый сейчас со времен «холодной войны», когда спорт был полностью зависим от политики. Однако тем выше ценность медали любого достоинства, добытой на этих играх. Не думаю, что от истины будут далеки слова о том, что сам факт выступления на таком тяжелом эмоциональном фоне — уже сродни подвигу. И безусловно, мы и наши спортивные власти должны впредь сделать все, чтобы спорт оставался вне политики и политических конфликтов».

Во время призового заплыва сегодня Юлию отчаянно поддерживал ее отец и тренер. Радость завоевания медали «вопреки» разделило агентство спортивных новостей «Тюменская арена». «Мне плакать не положено. Конечно, эмоции переполняют. Но мы ещё не закончили соревнования, — сказал Андрей Михайлович Ефимов тюменским журналистам. — Юля должна чувствовать мою поддержку. Сама она недовольна вторым местом. Хотя ведь серебро в таких условиях — это подвиг! Юлю просто пытались вывести из равновесия».

«Не обращая внимание на «уколы», обвинения, открытую ненависть буржуинов, она шла к цели и порвала всех, как мойву! Очень напоминает ситуацию с нашей страной и кучкой мосек, которые уже охрипли тявкать на слона. Русских характер! Гвозди бы делать из таких людей! Пример выдержки, настойчивости и целеустремленности!» — высказался о победе Юлии Ефимовой депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша.

Гордость за землячку также испытывает и президент Ассоциации русско-немецкого сотрудничества Татьяна Леонгард из Тюмени: «Юля! Гордимся тобой! Ты — лучшая! Радостно осознавать, что мудрость и железный характер наших спортсменов не позволяет опускаться до уровня склоки построенных на лжи и конфликтах!».

Отметим, что получили награды в первые дни Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро уже две представительницы Тюменского центра спортивной подготовки — Наталья Кузютина и Юлия Ефимова. Наталья взяла четвертую медаль в истории отечественного женского дзюдо. В категории до 52 кг она завоевала бронзовую медаль.

Всего в копилке российской олимпийской сборной на 9 августа десять медалей: две — золотых, пять — серебряных и три бронзовых.