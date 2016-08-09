Киев, 9 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2016 года налогоплательщики Донетчины на территории, контролируемой Украиной, уплатили 3,7 млрд грн (порядка 150 млн долл) с дохода физлиц. Об этом 9 августа информирует пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

Отмечается, что прирост поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 42% (более 44 млн долл).

Налог на доходы физических лиц является бюджетообразующим для местных бюджетов, его удельный вес от общих поступлений составляет 65,5%. Так, с начала года местные бюджеты «украинской» Донетчины получили свыше 2,8 млрд грн (112 млн долл) указанного налога. При этом в государственный бюджет поступления составили 968 млн грн (39 млн долл), что превышает показатели 2015 года на 285 млн гривен (11 млн долл).

«Значительное повышение уровня поступлений налога на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней обусловлено, прежде всего, постоянной работой специалистов фискальной службы Донетчины по вопросам легализации трудовых отношений, проведению комплекса контрольно-проверочных мероприятий, с целью сохранения государственных социальных гарантий для граждан. А также благодаря добросовестному отношению работодателей к повышению уровня заработных плат, от чего напрямую зависят поступления налога на доходы физических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года украинские СМИ проинформировали, что за два года войны в Донбассе предприятия, находящиеся на территориях ДНР и ЛНР уплатили в бюджет Украины порядка 1,5 млрд долл налоговых платежей. Из-за войны многие компании были вынуждены сменить свой налоговый адрес и зарегистрироваться на подконтрольных Украине территориях. При этом производственные мощности ряда предприятий остаются в ДНР и ЛНР. В украинских компаниях официально отрицают сотрудничество с ДНР и ЛНР, равно как и уплату каких-либо налогов и сборов в их государственные бюджеты. Однако некоторые украинские политики и чиновники утверждают обратное, обвиняя бизнес на востоке страны в поддержке республик.