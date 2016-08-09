Калуга, 9 августа, 2016, 21:14 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Сегодня мы закончили регистрацию кандидатов в депутаты Федерального парламента по двум одномандатным округам: № 99 и № 100. По 99 округу у нас зарегистрировано 8 кандидатов. По 100 — семь. Всего зарегистрировано 15 кандидатов, так как из 19 ранее заявленных два самовыдвиженца отказались от участия в выборах, а двое представителей партий «Гражданская сила» и «Партия Роста» не сдали свои документы в избирком», — заявил 9 августа на заседании Избирательной комиссии Калужской области ее председатель Виктор Квасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Квасова, «теперь мы приступаем к формированию избирательных бюллетеней для одномандатных округов. Фамилии кандидатов в них будут располагаться в алфавитном порядке. Всего на Калужскую область будет выделено 880 700 бюллетеней по федеральному списку и столько же по двум одномандатным округам, с учетом тех, которые мы будем отправлять в Германию и Израиль. Работа по организации выборов делается, и мы укладываемся в графики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу РФ VII созыва

Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский).

Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721человек, а в Обнинском — 407 019 человек.

В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский и Юхновский районы.

В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский и Хвастовический районы.

Кроме того, ко всем округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны чуть меньше 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. Участок для голосования — это территория генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Сюда вошли 39 тыс. 300 избирателей.

К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе или т.н. «Хайфа-2», где проживают 7,5 тыс избирателей и 33 тыс избирателей генконсульства России «Франкфурт-2».