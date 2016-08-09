Симферополь, 9 августа, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Украина не способна финансировать террористов на Ближнем Востоке или содержать их тренировочные лагеря на своей территории, но отстаивает интересы ИГИЛ (террористической организации, запрещённой в России) в Совете безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил член делегации из Иордании, политический обозреватель иорданской газеты «Мнение» Мохаммад Харруб, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, известно ли членам делегации что-либо о наличии на Украине террористов с Ближнего Востока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москаль

«Украина готова в любое время встать на стороне против России. Сейчас главное — кто снабжает террористические отряды (в Сирии — прим. ИА REGNUM ) — это лондонская Аравия, Америка, Турция. Украина не в состоянии играть в этом какую-то роль. Будучи членом Совбеза ООН, Украина использует своё положение, чтобы способствовать закупке оружия для ИГИЛ (террористической организации, запрещённой в РФ). Украина не в состоянии содержать лагеря террористов (с Ближнего Востока — прим. ИА REGNUM ), достаточно того, что делает «Правый сектор» (террористическая организация, запрещённая в РФ) против Донбасса и русскоговорящего населения Украины».

Также Харруб отметил, что, ознакомившись с положением дел в Крыму, он может с уверенностью говорить, что Россия поступила правильно, сделав на полуострове государственными языками русский, украинский и крымско-татарский. «Это перекрывает дорогу Украине и Турции в поддержке раскольнических движений в Крыму», — подчеркнул иорданский журналист.

В Крым делегация из Иордании прилетела в составе более чем 10 человек. Глава делегации, председатель «Общества иордано-российской дружбы» Исса Даббах отметил, что цель визита — выразить поддержку Крыму и России и ознакомиться с положением дел на полуострове. Сейчас в Крымском федеральном университете, который посетила делегация, учатся около 2 тыс. студентов из Иордании.

Ранее крымские власти сообщали, что на Украине расположены тренировочные лагеря «Исламского государства» (ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории РФ). Об этом заявлял вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. По его словам, тренировочные базы, на которых готовят сторонников террористов, находятся на юге Херсонской области Украины — недалеко от российско-украинской госграницы.

«Нас … беспокоит, что украинская сторона в обмен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в Херсонской области в противоправных действиях и формировать параллельные структуры власти», — заявил Бальбек на встрече с французскими парламентариями, прилетавшими в Крым в конце июля 2016 года.