Донецк, 9 августа, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко отозвал из отпусков министров республики. Как сообщает 9 августа Министерство информации ДНР, об этом Захарченко заявил по итогам проведенного совещания с правительством, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«На совещании, которое было проведено вчера с министрами ДНР, были сделаны следующие распоряжения: 1. Я отозвал и запретил уходить в отпуск ключевым министрам и замам ДНР, людям, отвечающим за энергетическую безопасность и продуктовую в том числе», — сказал Захарченко.

При этом в ДНР из-за резкого обострения военной обстановки был усилен режим комендантского часа.

«Дал распоряжение усилить комендантский час. Так как у нас до сих пор еще действует военное положение. И на сегодня ситуация на линии фронта обострена до предела. Поэтому было принято ряд решений для усиления безопасности и для более качественного управления государством», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ДНР и ЛНР неоднократно сообщало о подготовке ВСУ к проведению масштабной военной операции в Донбассе. Однако 28 июля глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ о сокращении действия комендантского часа в республике с 1 августа 2016 года.