Симферополь, 9 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Кассовый расход на ремонт дорог в Крыму составляет 2 345 млн рублей из запланированных на эти цели 15 669 млн. Об этом на заседании Совета министров Крыма 9 августа в Симферополе сообщил министр транспорта республики Анатолий Волков.

Anne Worner Дорога

«На 2016 год по дорожной отрасли к освоению у нас было запланировано 15 669 млн руб, доведено лимитов бюджетных обязательств на сегодняшний день 10 869 млн, кассовый расход составил 2 345 млн руб, что составляет 22% от общего годового», — цитирует Волкова ИА Крыминформ.

«По управлению дорог» в Крыму в 2016 году выделено 8 473 млн рублей, из которых освоено 1 855 млн рублей (22%).

На уровне 20% расход выделенных бюджетных средств и у крымских муниципалитетов. По словам профильного министра, муниципальные образования получили на ремонт дорог в 2016 году 2 695 млн рублей, а израсходовали до сих пор только 489 млн рублей.

Анатолий Волков пояснил, что такой низкий процент освоения бюджета связан с поздним сроком заключения контрактов. «Муниципалитеты заверяют, что выполнение будут показывать с конца августа и будут выравнивать ситуацию», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что все средства, выделенные на ремонт дорог, республика освоит до 1 декабря этого года. Тогда Медведев сообщил, что полуостров получит дополнительно 5 млрд рублей на ремонт дорог, а Аксёнов доложил, что при текущем темпе финансирования полуостров к 2020 году сможет привести в порядок только 6−6,5% своих дорог.

«Средств требуется гораздо больше, — заявил глава Крыма. — Даже по итогам 2020 года у нас будет отремонтировано и пройдено капремонтом около 700 километров дорог, по ФЦП 398 километров дорог, по республиканским деньгам примерно такой же объём, но от общей потребности это всё составит около 6−6,5%».

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