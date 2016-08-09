Москва, 9 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Верховный суд России удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской политической партии «Воля». Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба суда.

Milushka Светлана Пеунова

Минюст подал иск с требованием ликвидировать партию «Воля» 15 июля 2016 года. Причина подачи иска — распространение партией материалов, признанных в судебном порядке экстремистскими и внесенных Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов.

В самой «Воле» заявляют, что Минюст настаивал на привлечение к делу материалов о деятельности партии на ее сайте в Интернете. Руководство партии считает преследование недопустимым и обжалует решение суда. Также в партии отметили, что имущество «Воли» собираются конфисковать в пользу государства.

Партию «Воля» возглавляет печально известная Светлана Пеунова. Она объявлена в федеральный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ряд экспертов считает эту партию тоталитарной сектой.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня этого года ГУ МВД региона распространило информацию о том, что «по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудниками органов внутренних дел разыскивается Лада-Русь (Пеунова) Светлана Михайловна 11.02.1958 года рождения.

Октябрьский районный суд Самары 9 июля удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать на два месяца руководителя «Воли» Светлану Пеунову, но мера пресечения не может быть исполнена, поскольку Пеунова, предположительно, сейчас живет в одной из стран Прибалтики.