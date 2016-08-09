Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Поражение сборной России по волейболу в матче с аргентинской командой могло быть вызвано травмированием некоторых спортсменов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера российской волейбольной команды Владимира Алекно.

Олимпийские Игры — 2016

В частности, связующий сборной России Сергей Гранкин играл в матче с опухшей ногой, которую повредил во время разминки. По словам Алекно, не до конца восстановился и диагональный Максим Михайлов, еще не набравший того, что пропустил на Мировой лиге.

Напомним, сборная России по волейболу 9 августа потерпела поражение от команды Аргентины в матче группового этапа Олимпийских игр со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:18, 25:21).

В начале группового этапа российская сборная выиграла матч с командой Кубы, так что вероятность выхода российских волейболистов в плей-офф вполне реальна. В следующем матче 11 августа российские спортсмены сыграют со сборной Египта.

В плей-офф выйдут лучшие четыре команды из двух групп. Вместе с российской сборной в группе B выступают команды Польши, Аргентины, Ирана, Кубы и Египта.