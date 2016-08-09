В Москве дело голодающих очередников дошло до суда
Москва, 9 августа, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В Мещанском суде Москвы 10 августа рассмотрят дело жилищных очередников, объявивших бессрочную голодовку 1 июля 2016 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. Она подчеркнула, что около места, где находился лагерь голодающих очередников, организован круглосуточный одиночный пикет.
«Завтра с 10 часов начнутся судебные процессы в Мещанском суде по незаконному задержанию голодающих на Банном переулке матерей-очередников», — сообщила Мартьянова.
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Она добавила, что напротив здания приемной «Единой России» находятся четверо активистов. «Мы сидим на тротуаре. Больше из полиции к нам никто не подходит. Задержаний нет», — пояснила очередница. По ее словам, новое место для лагеря пока не определено.
Напомним, 4 августа 2016 года в Банном переулке столицы снесли палаточный лагерь жилищных очередников. Голодающих отвезли в отделение полиции, однако вскоре отпустили. Протестующие объявили о продолжении голодовки. Среди основных требований очередников: прозрачность очереди за жильем и общественный контроль за ней.
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