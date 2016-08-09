Минск, 9 августа, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Реформы в белорусской системе образования не нужны. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о ходе приемной кампании и подготовке системы образования к новому 2016/2017 учебному году, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Советский плакат «Учись на пять!»

«Хватит этих реформ в образовании — надо совершенствовать то, что есть. Надо дать нормальные учебники, прежде всего, учебники истории в школы, чтобы дети понимали, что происходило вчера в нашей стране. Взгляд в прошлое — это взгляд в будущее. Не мне вас учить. А мы начинаем заниматься не теми вопросами, которые сегодня насущные, злободневные для нашей системы образования», — заявил Лукашенко.

Напомним, в 2015 году руководитель постсоветской республики обещал подарить Владимиру Путину учебники по истории Белоруссии. Дождался ли президент России подарка — не известно. Также напомним. 12 февраля Лукашенко подверг критике увлёкшихся «белорусизацией» местных «навуковцев» и потребовал подготовить хорошие учебники, так как нынешние «противно взять в руки».

9 августа Лукашенко обратил внимание министра образования Михаила Журавкова, зампреда Совмина Натальи Кочановой, главы президентской администрации Александра Косинца и других чиновников не только на качество учебников и низкие зарплаты учителей (по его словам — в два раза ниже, чем крестьян в колхозах). В официальном сообщении сказано, что руководитель постсоветской республики указал на необходимость «аккуратно относится к Болонскому процессу», ибо «необдуманные решения в этом направлении просто разрушат старую, нормальную систему образования, а на ее месте ничего не появится».

«Нас уже западники предупреждают: вы единственные в бывшем социалистическом лагере, не говоря о Советском Союзе, остались, кто не разрушил систему образования, и она дает вам эффект, не поломайте ее. Особенно нас предупреждают наши западные соседи — восточно-европейские государства, которые имели подобную систему образования», — приводятся слова Лукашенко в дополненном сообщении на президентском сайте.

В пресс-службе сообщили также, что Лукашенко доложили о развитии профильного обучения в школах, подготовке новых учебников, закрытии учреждений среднего образования и результатах сдачи централизованного тестирования. Лукашенко отметил, что закрытия отдельных школ не обойтись, однако подходить к данным решениям стоит взвешенно, просчитывая каждый шаг. Он также поручил проверить, каким образом разрабатываются задания к ЦТ и изучить возможности совершенствования централизованного тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦТ в Белоруссии является аналогом российского ЕГЭ. По данным Минобразования РБ, в 2016 году из 98,573 тыс принявших участие в ЦТ набрали 100 баллов по одному тесту 330 человек, ещё 15 человек получили максимум баллов по двум тестам и всего лишь три человека — по всем трём тестам. По оценкам ряд независимых экспертов, качество подготовки в белорусских школах снижается, как и квалификация учителей. Подавляющее большинство белорусских студентов являются «платниками», а стоимость обучения в вузах Белоруссии сопоставима с университетами Чехии, Польши и других стран Евросоюза.

Не все желающие могут поступить на престижные специальности — помимо тестов следует пройти «профессионально-психологическое собеседование», в ходе которого идеологически подкованные работники решат, может ли юноша или девушка поступать на специальности «Государственное управление», «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика», «Таможенное дело», «Экономическое право», «Международные отношения», «Международное право», «Правоведение», «Международная журналистика», «Журналистика».