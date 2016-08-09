Бухарест, 9 августа, 2016, 20:36 — ИА Регнум. «Сегодня Румыния стоит на новой развилке — геополитической и геоэкономической, и то, какую игру поведет Бухарест на нефтегазовом рынке, определит его будущее», — пишет румынское издание Romania Libera по итогам организованных им экспертных слушаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяные компании за пределами Европы обеспечивают четыре пятых импорта ЕС сырой нефти. Согласно исследованию Cambridge Econometrics, сделанному для сети Transport și Mediu (T&E), российские компании охватывают более одной трети (36%) этого импорта нефти. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» покрывают основную часть импорта нефти в ЕС. Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Греция, имеют особенно высокий риск пертурбаций с поставками нефти, ввиду сильной зависимости от российской нефти», — отмечает издание.

По словам эксперта в сфере энергетики, профессора Мирчи Кошеа, основными поставщиками нефти в Европу являются «нестабильные страны». Эксперт сомневается, что в ближайшие 20−25 лет в отношениях поставщиков энергетических ресурсов с Европой последуют серьезные изменения. В первую очередь, считает Кошеа, это касается отношений России c ЕC.

«Более того, возможно, в скором времени мы станем свидетелями более дружеских посылов в отношениях Россия — ЕС. И последствия этого мы должны будем проанализировать с особой осторожностью для нашей страны», — заявил Кошеа.

Другой румынский эксперт в сфере энергетики Тудор Попеску, говоря о том, каким было бы решение для большей энергетической независимости, упомянул специальную программу Евросоюза — POIM, посвященную декарбонизации источников энергии.

«Начиная с 1970 года, первого нефтяного кризиса, прояснилась одна простая вещь: независимо от политической дестабилизации в нефтедобывающих зонах, потребление нефти, экспорт и переработка продолжались в том же темпе», — отмечает в свою очередь Мирча Кошеа.

Тем не менее, считают эксперты, уменьшить энергетическую зависимость, хотя бы с целью снижения «сильнейшего геоэкономического и геополитического шантажа», возможно. Кошеа упомянул, что осенью прошлого года был приглашен на конференцию «Европейский союз — Россия, энергетическая проблема» в Ницце.

«Там русские продвигали такую идею: Господа, как бы сильно вы ни хотели разорвать эту зависимость, в ближайшие 25 лет это невозможно, так как стоимость инвестиций для перехода на другую форму энергии или поставки из других зон в десятки раз выше, чем импорт из России. Так что если хотите, чтобы все шло хорошо, инвестируйте в Россию, и мы гарантируем вам долгосрочные поставки», — пересказал Кошеа.

«Действительно, альтернативные источники энергии являются относительно дорогими, и развитие этих предприятий находится под давлением со стороны крупных транснациональных компаний, которые занимаются добычей и переработкой нефти», — отмечает Romania Libera.

Эксперт Тудор Попеску считает в этом контексте неслучайным то, что Путин пошел на потепление в отношениях с Турцией. «Транспортировка нефтепродуктов через территорию Турции, которую планирует Путин, и улучшение его отношений с Эрдоганом показывает: Россия нуждается в Турции. ЕС в свою очередь пытается уменьшить потребление за счет повышения энергоэффективности», — отмечает Попеску.

Румыния, по его словам, не является крупным игроком на рынке нефтепродуктов — ни как экспортер, ни как импортер. «Мы предоставляем ряд посреднических услуг по переработке», — добавил эксперт.

По данным Национального института статистики, в период с 1 января по 31 мая 2016 года, общий объем ресурсов нефти Румынии составил 4,6 млн тонн нефтяного эквивалента (toe), из которых 1,5 миллиона — отечественного производства, в 3,1 млн — импорт.