Ереван, 9 августа, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Цель военно-политического руководства Армении — обеспечить самоопределение и независимость Нагорно-Карабахской Республики, 9 августа заявил министр обороны Армении Сейран Оганян, комментируя предстоящую 10 августа встречу президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина в Москве.

president.am Военно-политического руководство Армении слушает речь Сержа Саргсян. 01.08.16, Ереван

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента России Владимира Путина прибудет в Москву 10 августа. В ходе запланированных переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, рассмотреть продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также Путин и Саргсян обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

По словам министра обороны Армении, об односторонних уступках не может быть речи. Факт, что заметна активизация переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы. И в этой активизации, конечно, согласно министру, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, особенно по инициативе России, сегодня ведут работу, чтобы карабахская проблема была разрешена только и только мирным и политическим путем. «Тем путем, по которому военно-политическое руководство и президент Армении идут еще со времени заключения соглашения о прекращении огня и до сих пор ведут работы, чтобы в рамках взаимного согласия, в условиях формирования атмосферы доверия посредством диалога и взаимопонимания конфликт был окончательно разрешен», — цитирует Оганяна news.am.

При этом, по словам главы оборонного ведомства, все международные нормы должны быть соблюдены — неприменение силы, самоопределение народов и территориальная целостность. «Сопоставлением всего этого мы должны сделать все, чтобы достичь нашей сегодняшней цели — самоопределение, свободная и независимая Нагорно-Карабахская Республика, развивающая широкое сотрудничество и широкие связи с Арменией. Все мы понимаем, что при наличии взаимного согласия и диалога эта готовность должна быть обоюдной.

Я всегда говорил и сегодня говорю, что при возникновении угрозы НКР, то есть при новой агрессии, Армия обороны НКР в сотрудничестве с армией Армении сделают все для защиты каждой пяди земли Нагорно-Карабахской Республики», — подытожил Сейран Оганян.

Визит Сержа Саргсяна в Москву станет первым зарубежным визитом главы Армении после разрешения ситуации с захватом заложников и полка полиции в Ереване вооруженной группой «Сасна Црер». Радикалы в том числе требовали, чтобы власти Армении не шли на односторонние уступки по Карабаху и не сдавали территории. По их мнению, в настоящий момент на столе переговоров по Карабаху лежит документ, по которому Азербайджану могут быть передано 5 районов, которые в ходе войны в начале девяностых отошли Карабаху.

Как рассказал 9 августа герой Карабаха Виталий Баласанян, который был посредником при переговорах между «Сасна Црер» и властями Армении, президент Армении Серж Саргсян находился в Карабахе, когда получил известие о захвате. «Глава Армении встречался с представителями политических сил. Могу сказать как человек, который прошёл долгий путь во время войны: никаких разговоров о сдаче территорий не было», — сказал Баласанян.

О так называемой «сдаче территорий» говорил недавно и Серж Саргсян. На встрече с представителями общественности, властей и духовного сословия 1 августа он заявил: «На пути урегулирования проблемы Нагорного Карабаха односторонних уступок не будет. Это исключено. Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Это исключено. Повторяю еще раз — исключено. Я всю свою сознательную жизнь на самом деле посвятил этой проблеме. И для достижения приемлемого для моего народа варианта я всегда был готов пожертвовать не только любой должностью, но и своей жизнью. Так было вчера, так дела обстоят и сегодня, так будет и завтра».