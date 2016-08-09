Кострома, 9 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Кандидат в Госдуму от Костромской области и действующий парламентарий Роман Ванчугов заявил, что стал жертвой намеренной провокации при сборе подписей в свою поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе кандидата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

За Ванчугова собирали подписи почти 900 сборщиков, с ними были заключены договоры. Как выяснилось, 27 из них являлись членами участковых избирательных комиссий, из них трое находятся в должности заместителя председателя и секретаря избиркомов. Сбор подписей сотрудниками избирательных комиссий запрещён законом. Кандидат опасается, что этот факт может быть спланированной акцией, целью которой является отказ в регистрации независимому кандидату. Обращение об этом депутат направил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и в Генеральную прокуратуру.

«Подобным скандалом Костромской облизбирком дискредитирует себя и ставит под сомнение эффективность выборной системы в России. Инцидент носит все признаки крупной, хорошо спланированной аферы. В законности нашей работы в Костроме никто не сомневается, я уверен, что нам удастся добиться справедливости через ЦИК. Куда смотрит Костромской облизбирком — большой вопрос», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Ванчугов.

Как сообщили в штабе кандидата, сборщики, оказавшиеся членами УИК собрали более 1,5 тыс подписей — почти 10% от всех подписей. Ванчугов считает, что избирательная комиссия должна была жестко пресекать подобные действия со стороны членов избиркомов, которые в силу своего служебного положения могли использовать базы данных избирателей. По мнению кандидата, такие действия членов избирковмов могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями и повлечь за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Решение о регистрации или нерегистрации кандидата Избирательная комиссия Костромской области должна принять 13 августа.