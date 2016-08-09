Великий Новгород, 9 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. На железнодорожном перегоне Угловка — Алешинка в Окуловском районе Новгородской области мужчина погиб в результате наезда скоростного пассажирского поезда «Сапсан». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, по этому факту новгородским линейным отделом МВД России на транспорте организована проверка.

Железнодорожные пути

Пока известно, что авария произошла около 18:00 6 августа. По предварительным данным, мужчина лежал на железнодорожных путях вне зоны пешеходного перехода, на звуковые сигналы не реагировал. «Машинист поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось», — сообщили в ведомстве.

Результаты доследственной проверки взяты на контроль Новгородской транспортной прокуратурой.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, с января по июнь 2016 года на полигоне Октябрьской магистрали травмировано 116 человек, из них смертельно — 80 человек. На железных дорогах Новгородской области за полгода погибли семь человек.