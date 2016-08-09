Тегеран, 9 августа, 2016, 20:26 — ИА Регнум.

Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

ИА REGNUM

«Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны сосредоточить усилия его на скорейшей реализации», — передает слова Рухани агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава иранского правительства отметил активизацию отношений между Тегераном и Лондоном в постсанкционный период, а также выразил надежду на скорейшее укрепление взаимодействия в финансовой и банковской сферах.

В свою очередь британский премьер заверила Рухани в готовности следовать условиям «ядерного соглашения». «Лондон приложит все усилия для реализации на практике всех пунктов «ядерной сделки». Мы ускорим работу в этом направлении», — отметила Мэй, добавив, что «полностью поддерживает Иран в борьбе с терроризмом».

23 августа 2015 г. Великобритания возобновила работу своего посольства в Тегеране, которое было закрыто в 2011 г. после нападения демонстрантов. В церемонии открытия принял участие министр иностранных дел Соединенного Королевства Филип Хаммонд, ставший первым главой британского внешнеполитического ведомства, который посетил Иран с 2003 года.