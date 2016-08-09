Берлин, 9 августа, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Специальное подразделение полиции Германии задержало предположительно высокопоставленного члена запрещённой в России экстремистской группы «Исламское государство» (запрещена в РФ) в юго-западной части города Муттерштадт, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

Немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur сообщило, что человек, личность которого не установлена, был задержан по наводкам одного из тюремных заключённых в западной части города Гельзенкирхен.

Dpa добавило, что арест был произведён в связи с предполагаемыми угрозами в адрес немецкой футбольной лиги — Bundesliga.

МВД земли Рейнланд-Пфальц, где находится Муттерштадт, пока не доступен для дачи комментариев по поводу задержания.