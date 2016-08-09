Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что российское продовольственное эмбарго на турецкие овощи и фрукты может быть снято в этом году. Об этом министр заявил журналистам сегодня, 9 августа, после встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

kremlin.ru Российско-турецкие переговоры в расширенном составе. Санкт-Петербург, 9 августа 2016 года

Журналисты спросили Улюкаева, может ли продовольственное эмбарго против Турции быть отменено до конца текущего года. «Наверно, может быть», — ответил Улюкаев. Он также добавил, что дело не только в юридическом акте отмены эмбарго, но ещё и в том, чтобы убедится в соответствии турецких сельскохозяйственных товаров тем стандартам качества, которые предполагают возможность их поставок.

«Были заданы вопросы, получены соответствующие комментарии от турецкой стороны. Сейчас мы эти вопросы обобщим и дальше будем принимать решение», — добавил Улюкаев.

Напомним, Россия ввела эмбарго на поставки турецких овощей и фруктов после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе на Сирией в ноябре 2015 года.