Кито, 9 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Эквадоре создана инициативная группа «Рафаэль всегда с тобой», занимающаяся сбором подписей за проведение референдума по возможности баллотироваться Корреа на третий срок. Как сообщает Andes, на сегодняшний день собрано более одного миллиона двухсот тысяч подписей. Среди подписантов — губернаторы ряда провинций и мэры нескольких городов.

Cancillería del Ecuador Рафаэль Корреа

Сам Рафаэль Корреа неоднократно заявлял, что не намерен баллотироваться в президенты Эквадора в 2017 году. И планирует уехать вместе с семьей на ПМЖ в одну из стран ЕвроСоюза. «Мое решение уже принято. Главное, чтобы была переизбрана революция. Мы верим в наш народ и знаем, что так и произойдет», сказал Рафаэль Корреа в ходе недавней пресс-конференции, комментирует Prensa Latina,

В свою очередь, оппозиционные партии и движения Эквадора уверены в победе на президентских выборах — 2017. Тема «прозрачности» в деятельности властей Эквадора за последние дни звучала неоднократно и от оппозиции. Так, оппозиционные партии и движения Эквадора готовят «Соглашение о проведении прозрачных выборов». Они требуют от Национального избирательного совета (CNE) обеспечить контроль расходования средств правящим движением «Alianza PAIS», чтобы пресечь «использование государственных ресурсов в ходе избирательной кампании», писало ранее ИА REGNUM.