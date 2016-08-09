Cтуденты из Узбекистана всё чаще выбирают ВУЗы Татарии
Ташкент, 9 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Узбекистанские студенты всё чаще выбирают вузы Татарии, их число в текущем году увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает представительство Татарии в Ташкенте.
«В 2016 году в вузы Татарстана поступили около тысячи студентом из Узбекистана», — отметил собеседник ИА REGNUM.
Среди профессий, которые выбирают узбекистанские студенты — медицина, нефтегазовое дело и геологические специальности.
В этой связи национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была вынуждена открыть дополнительный рейс в Казань перед началом нового учебного года.
«Теперь, начиная с 29 августа, рейсы в Казань будут выполняться два раза в неделю, тогда как ранее самолеты летали только один раз», уточнили в представительстве.