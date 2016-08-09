Белград, 9 августа, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Сербии не получало никаких запросов от Москвы относительно возможности участия сербских военнослужащих в гуманитарной операции в Алеппо. Об этом 9 августа сообщает белградская газета Blic со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Сербии.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

При этом издание отмечает, что даже если такой вопрос будет поставлен, Армия Сербии не сможет участвовать в миссии на территории Сирии, поскольку это противоречит национальному законодательству. Как заявили неофициально в Минобороны Сербии, военнослужащие республики могут участвовать только в тех многонациональных операциях, которые осуществляются с «мандата ООН или Европейского союза», сообщает газета.

«Мы можем только принять участие в сборе гуманитарной помощи, которая затем через Россию была бы отправлена в Сирию», — заявил источник издания в сербском министерстве, пожелавший остаться неизвестным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российской стороне «поступили конкретные предложения по участию оборонных ведомств ряда государств в оказании помощи населению Алеппо». В частности, ведомство высказало слова признательности Китаю и Сербии, которые, как было заявлено, первыми откликнулись на российско-сирийскую инициативу по осуществлению гуманитарной операции в Сирии.