Курган, 9 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В Кургане рядовое ДТП стало резонансным из-за его участников — депутата думы столицы Зауралья, супруги бывшего губернатора и сотрудника полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разбитое стекло

Сегодня, 9 августа, на перекрестке улиц Горького — Томина в начале дня произошло столкновение трех иномарок: Volkswagen Touareg, Volkswagen Polo, Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz, гласит официальная информация областного УГИБДД. По предварительным данным, Volkswagen Touareg не предоставил преимущество Volkswagen Polo. Столкнувшись, оба автомобиля задели Mercedes. В результате водитель Volkswagen Polo получила легкую травму и сотрудники Госавтоинспекции сопроводили ее до травмпункта.

Казалось бы, рядовое ДТП, которых по России случается тысячами, если не сотнями тысяч. Если бы не его участники. Автомобилем Volkswagen Touareg управляла супругу экс-губернатора Зауралья Богомолова, Тамара, которая находилась в салоне вместе со своей дочерью. За рулём Volkswagen Polo находилась сотрудник линейного отдела полиции имя которой не называется, а автомобилем Mercedes управлял депутат гордумы Кургана Илья Назаренко.

По словам очевидцев, виновницей аварии будто бы оказалась супруга экс-губернатора. В региональном управлении ГИБДД отказываются комментировать данное ДТП, подтверждая лишь факт столкновения трёх иномарок на указанном перекрестке. Как сообщили «URA.Ru» в Госавтоинспекции Кургана, пострадавшая, 1987 года рождения, получила ушиб головы, дисплазию шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга, а также ссадину левой голени.

Многочисленные фото от случайных свидетелей VIP ДТП активно тиражируются в соцсетях. «Виновным будет признан экипаж ГИБДД, который прибыл на место аварии», — иронизируют курганцы в интернет-пространстве. Тем не менее, в курганской Госавтоинспекции сообщили местным СМИ, что в отношении предполагаемой виновницы ДТП якобы уже заведено административное дело по статье 12.24 КоАП. РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью»).