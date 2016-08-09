Лондон, 9 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила обеспокоенность президенту Ирана Хасану Рухани в связи с несколькими арестами лиц, имеющих двойное гражданство —Соединённого Королевства и ИРИ, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Среди задержанных — 37-летняя Загари-Рэтклифф, которую арестовали в начале апреля, когда она пыталась покинуть Иран. Корпус Стражей Исламской революции обвинил её в попытке свергнуть иранское правительство.

Во время телефонного разговора Мэй и Рухани договорились, что две страны должны стремиться к продвижению двусторонних отношений.

«Премьер-министр выразила озабоченность по поводу ряда консульских дел, связанных с лицами с двойным гражданством … и подчеркнула важность решения этих дел», — сказала пресс-секретарь администрации Мэй.