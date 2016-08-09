Саранск, 9 августа, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание с участием председателя правительства Владимира Сушкова и мэра Саранска Петра Тултаева по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Волков призвал ежедневно контролировать ход строительных работ.

ЧМ-2018

Волков потребовал использовать строительный сезон на 100%. «На всех объектах должен быть необходимый максимум техники, трудовых ресурсов, строительных материалов и — ежедневный контроль», — считает глава республики.

В рамках совещания обсуждались вопросы ускорения сроков работ по благоустройству набережной реки Тавла, реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Старт», строительства жилых домов во втором микрорайоне ЖК «Юбилейный». Особое внимание уделили созданию дорожной сети внутри строящегося микрорайона, а также на территории, прилегающей к стадиону «Мордовия Арена», в том числе к временным сооружениям.

Отметим, в августе правительство РФ внесло изменения в Постановление об установлении максимальной стоимости гостиничного обслуживания на территории регионов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018 года, документ опубликован 9 августа на официальном портале правовой информации.

Самая низкая цена за ночь в номере высшей категории отеля 5* установлена в Мордовии — 26,4 тыс. рублей. Лидером по стоимости номера повышенной комфортности в период чемпионата стал Санкт-Петербург — 700 тыс. рублей, в Москве болельщикам придется отдать за ночь 650 тыс. рублей.

Самая высокая стоимость проживания в отелях 5* в регионах Приволжского федерального округа установлена в Татарии — 85 тыс. рублей за ночь.