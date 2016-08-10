Чебоксары, 10 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. 14 августа завершается процедура регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. В Чувашии, где предвыборный старт начался с федерального скандала из-за спойлеров и негласного замечания Кремля, предвыборные чудеса продолжаются: сумасшедшее количество подписей в рекордные сроки собирают простые сельские водители, внезапно ощутившие позывы к большой политике. Кошмарный сон главы регионального Центризбиркома Чувашии Александра Цветкова о том, что за самовыдвиженцами может стоять «какая-то серьёзная политическая сила», обретает конкретные черты. Примечательно, что силы брошены против «Справедливой России», а у избирателей уже двоится и троится в глазах от кандидатов с известными фамилиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Тайны горизонта. 1955

Кто идёт в Госдуму

В Чувашии на выборах в Госдуму своих кандидатов выдвинули 12 партий из 14 имеющих возможность участвовать в выборах и выдвигать кандидатов без сбора подписей. В двух одномандатных округах (Чебоксарский округ №37 и Канашский округ №38) заявлены по 15 претендентов. В настоящее время в каждом из них зарегистрированы по 10 кандидатов, которые выдвинуты партиями.

В частности, в Чебоксарском округе разную степень известности имеют Валентин Шурчанов (депутат Госдумы и лидер чувашских коммунистов), Леонид Черкесов (глава Чебоксар и лидер чебоксарских единороссов), Олег Николаев (депутат Госсовета от «Справедливой России»), Сергей Белобаев (руководитель реготделения ЛДПР), Владислав Аркадьев (глава отделения «Яблоко»), Андрей Кулагин (депутат Госсовета, ныне представляет «Патриотов России»). В Канашском одномандатном округе это — Анатолий Аксаков (депутат Госдумы от «Справедливой России»), Константин Степанов (депутат горсобрания Чебоксар от ЛДПР) и Григорий Данилов (экс-единоросс, ныне представляет КПРФ).

Что касается самовыдвиженцев, которые для регистрации в качестве кандидатов должны представить почти 15 тыс. подписей, то их на два одномандатных округа — семеро. Из них подписи в Центризбирком Чувашии предоставили только двое. У одного из них — менее 500, у другого — более 15 тыс. подписей.

Отметим, что в этом году Чувашия, которая уже имеет стахановский опыт использования спойлеров, продолжает идти проторенным путём на новые федеральные рекорды. Среди заявителей были четыре Аксакова и три Олега Николаева, ставшие вызовом не только для отдельных персоналий, но и для целой партии — «Справедливой России» (и Анатолий Аксаков, и Олег Николаев представляют «СР»). Заявившиеся — либо самовыдвиженцы, либо представители партии «Зелёные». Чудеса начались прямо на этапе выдвижения: кандидаты от партий ещё не успели выдвинуться, а «двойники» уже засветились.

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Клонирование Аксаковых

Ранее Канашский округ «Единая Россия» публично «отдала» оппозиции в лице главы думского комитета и лидера чувашских справороссов Анатолия Аксакова. Сразу после этого в округе появились аж четыре Аксаковых, из них два Анатолия и два Александра. Помимо действующего думского депутата, в федеральную политику двинулись двое самовыдвиженцев и кандидат от «Зелёных».

Дуэт самовыдвиженцов сняли с дистанции ещё в июле, после федерального скандала. Молодой тренер-гимнаст из бюджетной организации Александр Аксаков добровольно забрал документы, не став демонстрировать свои акробатические возможности в политике. Затем «кувыркнули» с выборов безработного Анатолия Аксакова, который ранее был осуждён за кражу, незаконное хранение оружия и умышленное убийство.

После провала самовыдвиженцев появился кандидат от «Зелёных» — Александр Аксаков из аликовской деревни, который трудится водителем у индивидуального предпринимателя. 33-летний сельский шофёр Аксаков был зарегистрирован и составит «однофамильную» конкуренцию 58-летнему думцу-справороссу Анатолию Аксакову.

Три Олега Алексеевича Николаевых

Ещё более эпатажная ситуация с однофамильцами сложилась в Чебоксарском округе: здесь целых три абсолютных тёзки, вплоть до отчества — Олеги Алексеевичи Николаевы. Против депутата Госсовета и прошлогоднего участника выборов главы Чувашии 46-летнего Олега Николаева (Николаев получил второй результат, даже оттеснив мастодонта чувашской политики коммуниста Валентина Шурчанова) всё те же «Зелёные» выдвинули 62-летнего пенсионера, а самовыдвиженцем опять-таки заявился сельский водитель — уже из Канашского района. Последняя персона уникальна тем, что за сжатый срок никому не известному 54-летнему кандидату удалось со стритрейсерской скоростью заручиться поддержкой свыше 15 тыс. избирателей — то есть почти половины населения всего Канашского района, включая младенцев.

Как сообщили ИА REGNUM в Центризбиркоме Чувашии, по итогам проверки у водителя Олега Николаева выявлено 2,8% брака, что позволяет его зарегистрировать в качестве кандидата. «Подписной» вес данного самовыдвиженца контрастирует с другим: самовыдвиженцу Анастасии Ивановой удалось собрать менее 500 подписей и предсказуемо получить отказ в регистрации.

Стоит отметить также, что ни один из однофамильцев ранее в политике не был замечен. Как ничем и никак не проявляла себя ранее и Российская политическая партия «Зелёные». Она хоть и имеет региональное отделение в Чувашии, но своё присутствие ничем не выдаёт: не было заявлений даже по долгоиграющим злободневным темам — например, по проблеме обмеления Волги и подъёма Чебоксарского водохранилища, по Пихтулинской свалке и новому полигону ТБО в Новочебоксарске, «выбросах» химпредприятий. Только накануне нынешнего предвыборного старта руководитель отделения Виктор Ласс отметился в государственных СМИ критикой в адрес справороссов по «Химпрому».

Подписные рекорды

Примечательно, что в республике только одной партии удавалось собирать более 10 тыс. подписей и получить регистрацию для участия в выборах: «Патриотам России» пять лет назад на выборах в Госсовет и в прошлом году на выборах в горсобрание Чебоксар — но в последнем случае ей сначала отказали в связи с пороговым процентом брака. Однако после жалобы «патриотов» и вмешательства ЦИК РФ список был восстановлен уже после начала досрочного голосования, за неделю до дня выборов.

«Кандидат-самовыдвиженец в Госдуму по Чебоксарскому одномандатному округу №38 Николаев Олег Алексеевич, водитель из Канашского района, сдаёт в ЦИК Чувашии 15 092 подписей, которые собрал буквально за несколько дней. Причём на оплату труда сборщиков не потратил официально ни одного рубля. В Чувашии ещё никто столько подписей не собирал. «Конкурентность, открытость и легитимность выборов» — это точно не про Чувашию», — пишет в Фейсбуке руководитель правового центра и член Центризбиркома Чувашии юрист Игорь Михайлов.

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Продолжая тему «двойников», следует отметить, что Аксаковыми и Николаевыми список «однофамильцев» не исчерпывается. Напомним, по Новочебоксарску в Госсовет Чувашии выдвигаются три Семенова (один от «Справедливой России» и двое самовыдвиженцев). Белыми нитками шит политический расклад с «двойниками» лидера фракции справороссов в чувашском парламенте Игоря Молякова: ещё до официального выдвижения депутата в округе №18 (где первоначально планировал баллотироваться буйный парламентарий) появились двое однофамильцев. После рокировки и выдвижения Игоря Молякова по 20-му округу, один из самовывиженцев-Моляковых передумал и тоже попросился в 20-й.

Кто реально ведёт «водителей» Аксаковых и Николаевых, клонирует Моляковых, водит за нос избирателя и рулит данной ситуацией, можно догадаться, если учесть, что «двойников» у кандидатов «Единой России», например, на выборах в Госдуму нет.

Кто рулит

Оппозиционные политики уверены, что в предвыборной кампании задействована вся мощь административного ресурса: подписи собирали бюджетники, они оформлялись в том числе в помещениях избирательных комиссий, причём в качестве сборщиков выступали и члены избирательных комиссий.

Руководитель регионального отделения «Патриотов России» Владислав Солдатов, за плечами которого не одна кампания со сбором более 10 тыс. подписей, отмечает «стерильность» подписных листов водителя-кандидата. «Я видел в ЦИКе этого водителя Николаева со свитой консультантов, заглядывал в подписные листы — они стерильно чистые! Идеальные подписи, идеальное оформление, листы не затёртые, не помятые, муха не сидела, как с конвейера! Такая чистота, что не только врач может позавидовать сельским водителям, да и селу в целом — только веры этому никакой нет. Потому что работа на земле — это не кабинеты и стерильные операционные. Не думаю, что такая «спецоперация» останется без внимания Центризбиркома», — заявил политик ИА REGNUM.

Что касается водительской профессии обоих кандидатов, то Солдатов не исключил, что они могли быть только-только трудоустроены, а на выборах водитель самый нужный и верный человек: «Работает целевым образом, юридически не докопаешься».

«Поработал весь административный ресурс. Собрать 15 тыс. подписей без реальной силы и без материальных затрат просто невозможно. У нас есть документы, как сбором подписей занимались даже члены избирательных участковых комиссий. Знаю, что готовится жалоба на имя председателя ЦИК России Эллы Памфиловой», — говорит чувашский патриот.

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Своя игра

Владислав Солдатов полагает, что многочисленные «двойники», которые появляются вопреки кремлёвским договорённостям, — свидетельство слабости региональной власти, которая опасается провала по итогам выборов: один из чувашских округов и так отдан оппозиции, что уже говорит об отношении к региону и ставит его в заведомо невыгодное положение уже на старте избирательной кампании.

«Поэтому в Чувашии будут пытаться из штанов выпрыгнуть, чтобы победить в Чебоксарском округе и в целом показать результат хотя бы на уровне прошлых парламентских выборов. То, что творит власть в Чувашской Республике, в других регионах Поволжья невозможно представить: там умеют договариваться и договариваются, работают относительно слаженно, с мнением региональных властей считаются. То, что чувашская власть сейчас пытается вести свою игру, осенью может быть на руку Москве, если потребуется провести публичную порку. Ну, или награждение», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

Депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев, комментируя ситуацию ИА REGNUM, отметил, что кандидаты-двойники за последние годы стали уже привычны для Чувашии: на прошлогодних выборах в городское собрание депутатов Чебоксар двойники были выставлены против четырёх одномандатников от «Справедливой России», в 2011 году на выборах в Госсовет Чувашии — против пятерых. «Этот нехитрый приём — выдвижение однофамильцев своего оппонента позволяет отнять у него несколько процентов голосов. Иногда этого бывает достаточно», — говорит Николаев.

«Понять, кто этим занимается, достаточно несложно: необходимо просто посмотреть, кто помогает этим «однофамильцам», против кого и в чьих интересах они выдвигаются. При подаче документов в избирательную комиссию моих «двойников» сопровождали юристы «Единой России», подписи на них собирали через бюджетников, задействовав даже членов избирательных комиссий, что прямо запрещено законом. При этом ни одного однофамильца, например, кандидатам от «ЕР», в списках вы не найдете. Ответ напрашивается сам — этот не слишком хорошо пахнущий приём взяла на вооружение партия власти», — уверен депутат.

Олег Николаев также напомнил, что Центральная избирательная комиссия России уже внесла Чувашию в «чёрный список» территорий, которые находятся под усиленным контролем из-за многочисленных нарушений: «На Алтай и в Якутию уже отправлены специальные комиссии для разбора ситуаций и злоупотреблений на местах. Двигаясь дальше такими темпами, Чувашия тоже может дождаться «ревизоров из Москвы». С последующей раздачей «чёрных меток» и постановлений о несоответствии занимаемой должности и злоупотреблении служебным положением».

«А в целом я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Принимают такие меры предосторожности — значит опасаются, значит высоко оценивают мой потенциал и шансы. Будем работать, чтобы этот потенциал превратить в результат», — заключил Олег Николаев, баллотирующийся в Госдуму по Чебоксарскому избирательному округу и возглавляющий региональную группу федерального партсписка «Справедливой России» (входят Марий Эл, Ульяновская область и Чувашия), а также первую тройку общереспубликанского списка на выборах в Госсовет.