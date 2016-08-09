Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также главами МИДов и представителями спецслужб двух стран, намерены подробно обсудить вопросы, связанные с сирийским урегулированием. Общее понимание у глав государств в этом вопросе есть, заявил сегодня, 9 августа, российский президент по итогам встречи с турецким лидером, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Санкт-Петербурге

По словам Путина, у него с Эрдоганом состоялся подробный обмен мнениями, в том числе и по актуальным международным проблемам. После совместной пресс-конференции главы государств договорились отдельно обсудить «все вопросы, связанные с сирийским урегулированием».

«Есть общее понимание, уверен в этом, что борьба с терроризмом является важнейшим элементом нашей совместной работы. Мы поговорим об этом поподробнее», — добавил Путин.

Эрдоган отметил, в свою очередь, что восстановление турецко-российских отношений принесёт мир и стабильность в регион. «Кроме того, через некоторое время у нас будет встреча в очень узком составе, и на этой встрече у нас появится возможность обсудить и эти вопросы», — сказал он.

Также президент России сообщил, что недавно Вашингтон обратился к Москве с просьбой оказать содействие в освобождении гражданина США, оказавшегося на территории Сирии.

«Мы обменами и выкупами не занимаемся. Не было спецоперации. Мы просто договорились с властями Сирии, получили этого человека и передали его американской стороне. Разумеется, без всяких денег и без всяких выкупов. Действовали исключительно из соображений гуманитарного характера», — сообщил Владимир Путин.

По его словам, Россия готова и в дальнейшем оказывать помощь зарубежным партнерам в освобождении граждан, взятых в заложники, а также рассчитывает на взаимность. «Надеемся на то, что наши партнеры будут действовать аналогичным образом», — заявил он.