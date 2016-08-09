Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Заключительный день пребывания венгерской делегации был таким же насыщенным, как и предыдущие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа, утром казаки Всевеликого войска Донского провели для венгерских гусар мастер-класс по казачьим боевым искусствам. Затем гости отправились в столицу российского и мирового казачества — Новочеркасск.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Патриарший собор в Новочеркасске

Булатова Екатерина ИА REGNUM Венгерские гусары

Булатова Екатерина ИА REGNUM Организатор международной встречи Геза Нодь

Здесь венгерская делегация побывала в музее истории донского казачества, где бережно хранятся реликвии — казачье оружие, трофеи, знамёна, символы атаманской власти — булава и насека.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Церемония возложения

Живые цветы в этот день легли к подножию памятников, расположенных на площади Ермака вокруг Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цветы

Поклонились венгерские гости легендарному донскому атаману Матвею Платову, Ермаку, Якову Бакланову и возложили цветы к памятнику «Согласия и примирения».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Памятник Согласия и примирения

Напомним, что в минувшие выходные в Азове был открыт памятник «Сарматское копьё». Он стал символом укрепления дружеского союза донских казаков и венгерских гусар.