Венгры поклонились и возложили цветы донским атаманам
Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Заключительный день пребывания венгерской делегации был таким же насыщенным, как и предыдущие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа, утром казаки Всевеликого войска Донского провели для венгерских гусар мастер-класс по казачьим боевым искусствам. Затем гости отправились в столицу российского и мирового казачества — Новочеркасск.
Здесь венгерская делегация побывала в музее истории донского казачества, где бережно хранятся реликвии — казачье оружие, трофеи, знамёна, символы атаманской власти — булава и насека.
Живые цветы в этот день легли к подножию памятников, расположенных на площади Ермака вокруг Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.
Поклонились венгерские гости легендарному донскому атаману Матвею Платову, Ермаку, Якову Бакланову и возложили цветы к памятнику «Согласия и примирения».
Напомним, что в минувшие выходные в Азове был открыт памятник «Сарматское копьё». Он стал символом укрепления дружеского союза донских казаков и венгерских гусар.