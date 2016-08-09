Вашингтон, 9 августа, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии более 130 боевых танков «Абрамс», 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и другого оборудования, передаёт Reuters. Сумма сделки составляет около $ 1,15 млрд, говорится в заявлении Пентагона.

The U.S. Army Танк «Абрамс» ВС США

Управление военного сотрудничества министерства обороны, которое контролирует экспорт вооружения, отмечает, что продажа будет способствовать национальной безопасности США через повышение безопасности их регионального партнёра. Основным подрядчиком выступит компания General Dynamics.

«Эта продажа повысит совместимость Королевских Саудовских Сухопутных сил (RSLF) с силами США, а также выражает приверженность США модернизации сил безопасности и вооружённых сил Саудовской Аравии», — говорится в сообщении управления.