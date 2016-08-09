Ижевск, 9 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Часовой наблюдательной башни колонии №5 в Удмуртии обнаружил летящий квадрокоптер «Phantom». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления ФСИН, аппарат удалось задержать над хозяйственным двором столовой.

18.fsin.su Задержанный квадрокоптер

Квадрокоптер был укомплектован привязанным свертком, в котором содержались четыре мобильных телефона и две аккумуляторные батареи. «Нарушитель, управлявший аппаратом дистанционно и пытавшийся передать запрещенные предметы осужденным, не обнаружен», — посетовали в пресс-службе.

По данным ведомства, несколько дней назад в этой же колонии шестнадцать телефонов нашли в ведрах с краской, «которые бесхозно стояли в комнате ожидания родственников». Ведра были с потайным дном.