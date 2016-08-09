Тамбов, 9 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2016 году в системе здравоохранения планируется внедрить ряд модулей и подключить к информационной системе ФАПы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Медицинский работник

В этом году планируется внедрить модули «Реестр инвалидов», «Направление на медико-социальную экспертизу», а также «Выдача свидетельств о рождении и смерти». Кроме того, до конца текущего года запланировано подключение к информационной системе 16 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволит проводить удаленное медицинское консультирование и мониторинг состояния здоровья сельского населения.

Учреждения здравоохранения области активно внедряют информационные технологии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область заняла второе место в рейтинге российских регионов по количеству переданных в федеральный сервис электронных медицинских карт. Регион также входит в число 16 субъектов по эффективности работы с федеральной электронной регистратурой.

Развитие информационных технологий является одним из приоритетных направлений здравоохранения области. За последние 4 года на эти цели затрачено более 500 млн рублей. Сегодня с медицинской информационной системой работают 45 медицинских организаций, создано более 5 тыс. автоматизированных рабочих мест, зарегистрировано в системе более 9 тыс. пользователей. В тамбовских больницах и поликлиниках внедрена электронная система помощи в принятии решений, созданы личные кабинеты пациента, организованы рабочие места врача и медицинской сестры, обеспечен доступ к электронным информационным и обучающим ресурсам, используются телемедицинские технологии.

В 2015 году к медицинской информационной системе дополнительно было подключено 55 подразделений учреждений здравоохранения, включая врачебные участки и офисы врачей общей практики. Одной из самых востребованных в регионе является государственная услуга — запись на прием к врачу в электронном виде. За первое полугодие жители области ею воспользовались 2,37 млн раз, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом через портал госуслуг проведено более 90 тыс. записей на прием к врачу.

Проект «Диспетчеризация скорой медицинской помощи» позволил повысить управляемость и эффективность работы службы, а также сократить время выезда к пациенту. В этом году приступили к реализации еще одного важного социального проекта — «Новая регистратура» для того, чтобы создать комфортную среду пребывания пациента в медицинской организации, повысить доступность и качество медицинской помощи населению. В его рамках в двух «пилотных» тамбовских поликлиниках — имени Архиепископа Луки и имени Валерия Коваля — будет отработана система электронной очереди в регистратуру.