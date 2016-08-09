Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить поставки российского газа в Европейский Союз по газопроводу «Турецкий поток». Об этом глава турецкого государства заявил сегодня, 9 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

gazprom.ru Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и Алексей Миллер во время облёта планируемой трассы сухопутной части газопровода «Турецкий поток». Февраль 2015 года

Эрдоган заявил, что проект строительства газопровода «Турецкий поток» будет осуществлен. «Вместе с нашими заинтересованными министерствами и ведомствами мы предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить поставки российского газа в Европу по этому газопроводу», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит первая встреча Путина с Эрдоганом после инцидента с российским Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM ¸ Россия давно рассматривала проект строительства южного газового коридора как альтернативу транзита российского газа в Евросоюз через ненадежную Украину. Первоначально существовал проект газопровода «Южный поток», который должен был идти по дну Черного моря до Болгарии, но США жестко надавили на Болгарию, и проект был свернут.

Тогда появился альтернативный проект — «Турецкий поток». Но и этот проект пришлось заморозить после резкого обострения отношений с Турцией.