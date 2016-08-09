Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Возобновление чартерного авиасообщения с Турцией — вопрос ближайшего времени. Об этом сегодня, 9 августа, по итогам встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ТУРоператор

По словам Владимира Путина, в повестке дня отношений двух стран также стоит возвращение российских туристов в Турцию.

«В конце июня был отменен запрет на продажу российским гражданам турпутевок. Полагаю, выход на докризисный объем туристического потока — это только вопрос времени. Главное здесь — обеспечение турецкой стороной максимальной безопасности российских граждан, и такие гарантии мы от наших партнеров получили. В этой связи мы рассмотрели возможность возобновления чартерного авиасообщения. Это тоже дело техники и ближайшего времени», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Эрдоган сегодня в Петербурге заявил, что ожидаемое возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Турцией «является очень важным признаком того, что сближение (двух стран) будет идти еще быстрее».

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Напомним, 30 июня президент Владимир Путин подписал указ об отмене ограничений на продажу туристических путевок в Турцию. Уже с 1 июля туроператоры продают туры в Турцию, используя регулярные рейсы. Однако туроператоры все еще ждут разрешения на возобновление чартерных рейсов в Турцию. Отметим, ранее Турция была самым популярным направлением отдыха у россиян. Так, в 2015 году страну посетили около 3 млн туристов из России.

Отношения между Россией и Турцией ухудшились после того, как в ноябре прошлого года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16, в результате чего погибли пилот Су-24 и морской пехотинец, участвовавший в спасательной операции на месте крушения бомбардировщика. Среди санкционных мер, введенных Россией после этого, было ограничение турпотока в Турцию из-за террористических угроз.