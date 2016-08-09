Рига, 9 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Латвия в рамках Европейской инициативы поддержки безопасности (European Reassurance Initiative) получила еще два передвижных тактических радиолокатора противовоздушной обороны (ПВО) «Sentinel», сообщает LETA. Локаторы «Sentinel» способны идентифицировать вертолеты, скоростные атакующие самолеты, ракеты и беспилотники.

Советский плакат

Напомним, первые два радиолокатора «Sentinel» были переданы Латвии 17 июня 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году Министерство обороны США подписало с компанией «Thales Raytheon Systems» договор о поставке Национальным вооруженным силам Латвии четырех радиолокаторов «AN/MPQ-64F1 Sentinel», а также четырех бронемашин «HMMWV» для их перемещения. Сумма договора — 22,73 млн долларов США, срок выполнения — 31 октября 2016 года.

Также в начале 2016 года США профинансировали, а Агентство поддержки и закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency) поддержало два строительных проекта стоимостью 14 млн евро, в рамках которых латвийские ООО «Arсers» и ООО «Merks» отремонтировали здания на Адажской военной базе и на авиабазе воздушных сил в Лиелварде.

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