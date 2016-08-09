Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что товарооборот между Турцией и Россией, резко упавший в результате кризиса в двусторонних отношениях, начнет постепенно восстанавливаться, и для взаимной торговли станет достижимой цифра в 100 млрд долларов. Об этом 9 августа Эрдоган заявил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Эрдоган напомнил, что в предыдущие годы товарооборот РФ и Турции достиг 35 млрд долларов, однако «после известных событий упал до 28 млрд, затем еще ниже».

Напомнив о поставленной некогда цели достижения товарооборота в 100 млрд долл., турецкий лидер сказал, что «мы снова начинаем идти к этой цели».

Эрдоган также отметил, что между Россией и Турцией создан Совет стратегического сотрудничества высокого уровня (ССВУ). «Мы надеемся в следующем году провести очередное заседание ССВУ и возобновить наше сотрудничество с той точки, на которой мы остановились здесь, в Санкт-Петербурге», — сказал президент Турции.

Он также заявил о необходимости восстановления туристического потока, подчеркнув, что «Турция имела серьезный доход от поездок российских туристов, и это сближало наши народы».

Эрдоган заявил, что вероятное возобновление чартерного авиасообщения между РФ и Турцией, о котором говорил сегодня Владимир Путин, «является важным признаком того, что сближение (двух стран) будет идти еще быстрее».