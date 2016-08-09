Нижний Новгород, 9 августа, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в меню школьных столовых в новом учебном году предусмотрено около 70 блюд. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, школьное меню будет дополнено новинками, среди которых мясной рулет с яйцом, три новых вида супов с мясом, курицей и рыбой, печеная картошка и собственная выпечка.

Школьная столовая в СССР

По словам генерального директора муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» Михаила Якимчева, при разработке новых блюд учитываются требования Роспотребнадзора и пожелания детей и их родителей: «Например, обязательные в детском меню яйца школьники едят неохотно. Но, думаю, мясной рулет с яйцом ребятам понравится. Полюбившаяся в прошлом году старшеклассникам курица с ананасами с 1 сентября будет включена в меню всех школьников, начиная с первого класса».

Кроме того, в школах Нижнего Новгорода продолжится внедрение системы «шведского стола», когда старшеклассники могут сами выбирать, какие из представленных блюд они хотят съесть. Для этого технологическая служба предприятия разработала специальное 24-дневное меню для возрастной группы 15−17 лет.

В настоящее время проект по внедрению «шведского стола» реализуется в двух учебных заведениях. В перспективе их число планируется увеличить до 14.

Глава администрации города вместе с журналистами провел дегустацию новинок школьного меню и признался, что со школьных лет больше всего любит именно выпечку.