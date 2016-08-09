Вильнюс, 9 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Вечером 8 августа в Литву прибыли еще 10 мигрантов из охваченной войной Сирии, которые в последнее время проживали в лагерях для беженцев в Греции. «Подтверждаю, что в Литву из Киева уже прилетели 10 граждан Сирии, которые переселяются из Греции», — подтвердил агентству BNS вице-министр внутренних дел Юстас Панкаускас.

Минобороны.рф Беженцы

В Литву по программе переселения беженцев ЕС приехали три семьи. В первой — граждане Сирии: 30-летний маляр, его 25-летняя жена домохозяйка и трое малолетних детей. В стране также будут жить 28-летний мойщик машин, 21-летняя его жена домохозяйка и двое малолетних детей. Также в страну прибыли 48-летняя домохозяйка и ее дочь подросток.

По программе ЕС в Литву всего переселены 83 беженца. Литва за два года обязалась принять 1105 мигрантов, большинство, скорее всего, приедет из Сирии и Ирака. Беженцы распределяются по странам ЕС, чтобы облегчить ношу, упавшую на плечи стран Южной Европы.