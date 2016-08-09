Рига, 9 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. 8 августа в миграционном центре «Муцениеки» прошла акция протеста. В ней приняли участие около двадцати человек. Мигранты выразили неудовлетворение условиями своего проживания в Латвии, сообщает LETA.

Tracy Hunter Дети мигрантов

Участники акции протеста считают, что в Латвии уделяют мало внимания проблеме беженцев, а на выделяемые властями деньги невозможно прожить. В акции участвовали ищущие убежища мужчины, женщины и дети, во время акции они сидели на газоне около миграционного центра.

Один из беженцев объяснил, что обитателям центра не хватает медицинской помощи: лично у него есть проблемы со зрением, которые нельзя решить из-за нехватки финансов. Он добавил, что в Латвии находится уже пять месяцев, но пока у него нет ни дома, ни работы, ни денег. Кроме того, участники акции выражали неудовлетворенность бытовыми условиями проживания в «Муцениеках».

Также протестующие недоумевали, почему многим беженцам было отказано в статусе искателя убежища. Они не понимают, почему статус беженца получает лишь небольшое количество лиц, учитывая то, что для многих это является необходимостью, ведь в их государствах сложилась критическая ситуация. В свою очередь, те, кто получил паспорт, не знают куда им идти, и чем заниматься в Латвии, так как существуют проблемы с трудоустройством и с доступностью жилья. Также одно из требований обитателей миграционного центра, поднять оказываемую помощь с трех евро в день до десяти.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем. В свою очередь, мигранты в Латвии жалуются на холод, маленькие социальные пособия, а также на то, что в стране нет других мигрантов со знанием их родного языка. Эти обстоятельства делают жизнь беженцев не слишком радостной. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия. Статистика о том, сколько человек, оказывающихся в центре ищущих убежища «Муцениеки», затем покидают страну, на данный момент в Латвии не ведется.

Напомним, в целом в рамках программы перемещения Латвия приняла из Греции, Италии и Турции 53 человека. Первые соискатели убежища прибыли в Латвию в начале февраля 2016 года.

В течение двух лет Латвии предстоит принять 531 беженца, в основном из числа людей, находящихся в Греции и Италии, а 50 человек будут перемещены из третьих стран, в частности, Турции.

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