Рига, 9 августа, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, правительство Латвии поддержало поправки к Уголовному закону и Закону о национальной безопасности, предусматривающие введение уголовной ответственности за нарушение запрета служить в иностранных войсках, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Согласно законопроекту, впредь негражданам будет запрещено служить в иностранных войсках и участвовать в военных операциях за рубежом, в свою очередь для граждан вводится ряд ограничений. Тем, кто нарушит запрет, грозит уголовный процесс и четыре года тюрьмы.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан (подавляющее число которых являются русскоязычными). В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни. За 24 года 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными. На начало 2016 года, по официальным данным, в стране проживало 232 тыс. человек с этим статусом.

Как пояснили в правительстве, поправки призваны уменьшить риски для внутренней безопасности Латвии, которые могут быть связаны с получением военного опыта в третьих странах и направлены против интересов Латвии.

К лицам, которые начали службу в иностранных воинских частях до 1 января 2017 года, новые нормы будут применяться с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

На сегодняшний день известно о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении латвийцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. За все время конфликта на Украине, в Латвии не завели ни одного уголовного дела против участников боевых действий на стороне батальонов «Азов» и «Айдар».

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