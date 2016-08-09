Рига, 9 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В латвийском законодательстве были допущены ошибки, в результате которых, беженцы вправе продолжать получать пособие даже в том случае, если они покинут страну, сообщает телеканал LNT.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Так, в действующем законодательстве оговаривается, что пособие беженцам не полагается, если они выходят на работу и их заработок выше минимального, а также во время тюремного заключения, при предоставлении неверной информации или потери статуса беженца. Но законодательство не оговаривает те случаи, когда беженец покидает Латвию, соответственно он может продолжать получать пособие, так как деньги не получает лично, а они ему перечисляются на банковский счет.

Как стало известно, в Управлении по делам гражданства и миграции признают допущенный промах, и в связи с этим начата работа над законодательными поправками. Сейчас планируется, что впредь для получения пособия беженцы ежемесячно должны будут являться в Государственное агентство занятости, сотрудники которого смогут убедиться в том, что человек проживает в Латвии. Если в назначенный срок беженец не придет в агентство, пособие будет аннулировано.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля 2016 года правительство Латвии утвердило изменения в правилах, предусматривающих повышение размера суточных выплат для беженцев. После острых дискуссий среди партий правящей коалиции, было решено увеличить пособие на 85 центов — с 2,15 до 3 евро. Правила вступили в силу с 20 июля. Выплату суточных ищущим убежища лицам в Латвии обеспечивает Управление по делам гражданства и миграции, а Государственная пограничная охрана поставляет им питание в среднем на сумму 5,15 евро в день. Выплачиваемые беженцам средства предназначены для повседневных нужд — приобретения средств гигиены и товаров первой необходимости.

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