Москва, 9 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Российский бизнес надеется, что сегодняшняя двусторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Санкт-Петербурге даст импульс для восстановления российско-турецких деловых отношений на прежний высокий уровень. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал президент Торгово-промышленной платы РФ Сергей Катырин.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Поего словам, российско-турецкие торгово-экономические отношения могли бы развиваться не только в традиционных отраслях, таких как туризм, энергетика, продовольственная сфера, но и в других. К тому же страны могут значительно диверсифицировать свои деловые связи и довести двусторонний товарооборот до намеченных 100 млрд долларов.

В этой связи, подчеркнул Катырин, эффективным инструментом в данной работе должен стать созданный еще в 1988 году Российско-Турецкий деловой совет, один из 74 межстрановых советов, учрежденных при ТПП РФ, который возглавляет член Совета Федерации Федерального собрания РФ Ахмет Паланкоев.

Справка:

По данным ФТС России, в январе-апреле 2016 г. российско-турецкий товарооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 44,8% и составил 4,8 млрд долларов США, в том числе экспорт составил 4,2 млрд долларов США (снижение на 43,2%), импорт — 597,6 млн долларов США (уменьшение на 54%). В текущем году отмечено снижение объемов взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это связано как с падением мировых цен на углеводороды, так и значительным снижением курса российской национальной валюты. Причиной снижения импорта из Турции стали введенные Российской Федерацией в конце 2015 года ограничительные меры в отношении Турецкой Республики.

Последнее XVII совместное заседание деловых советов России и Турции состоялось в Москве в марте 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа под Санкт-Петербургом в Стрельне прошла встреча президентов России и Турции, которая стала первой встречей лидеров двух стран после инцидента с уничтоженным в 2015 году российским бомбардировщиком Су-24. Президент Турции уже назвал встречу исторической и намерен вывести отношения двух стран на уровень еще более высокий, чем ранее. Владимир Путин также отметил, что встреча имеет важное значение для будущих отношений России и Турции.