Рига, 9 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Латвии африканская чума свиней (АЧС) обнаружена у свиней на одной из ферм Страдской волости Гулбенского края — это уже второй за месяц случай выявления АЧС у домашних свиней, сообщает портал Mixnews.lv

Больное животное

Из-за опасной болезни на ферме придется ликвидировать 142 свиньи. ПВС проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути проникновения инфекции на ферму. Вокруг крестьянского хозяйства установлена карантинная зона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июля случаи АЧС у свиней были обнаружены в одном из хозяйств Варкавского края, где содержалось 50 животных. Ранее ПВС сообщила, что АЧС стремительно приближается к Курземе (запад Латвии), о чем свидетельствуют три случая заболевания кабанов в Слампе Тукумского края.

Таким образом, в 2016 году АЧС выявлена у 667 кабанов в 182 волостях 58 краев, в двух городах — Резекне и Плявиняс.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

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