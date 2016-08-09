Хельсинки, 9 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Второй аукцион брошенных беженцами советских автомобилей пройдёт в сентябре в Финляндии. Об этом говорится в объявлении таможни Финляндии, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 9 августа.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР «Это же малогабаритная квартира!»

На пункте пропуска Рая-Йоосеппи будут выставлены машины, на которых просители убежища прибыли из РФ на финскую территорию. Как отмечают в таможне, конфискованные машины продаются в том состоянии, в котором они поступили, и возврату не подлежат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий аукцион прошел в июле в финском городе Салла. Тогда были распроданы все конфискованные автомобили, ранее принадлежавшие просителям убежища. На аукционе было выставлено 128 автомобилей, среди них — «Жигули», «Волги», «Оды» и «Москвичи».

Самый дорогой раритет советского автопрома — «Волгу» — приобрел муниципалитет Салла за 1,2 тыс. евро. Самая дешевая машина была продана за 1 евро.

Напомним, просители убежища начали приезжать в Финляндию из России осенью прошлого года. Пик миграции пришёлся на конец 2015 и начало 2016 года. После того, как Пограничная охрана Финляндии запретила просителям убежища пересекать границу на велосипедах, беженцы стали приобретать у местных жителей с российской стороны границы старые автомобили.

В 2015 году в Финляндию приехало около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека. В течение зимы этого года из РФ в финскую Лапландию стабильно прибывало 15−20 беженцев в день. В начале марта поток беженцев из России в Финляндию остановился. 10 апреля на границе России и Финляндии вступили в силу ограничения для перемещения граждан третьих стран. В последующие 180 суток границу в пограничных пунктах Салла и Рая-Йоосеппи могут пересекать лишь граждане России, Финляндии и Белоруссии.