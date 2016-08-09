Рига, 9 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Работники латвийских судов сегодня, 9 августа, провели пикет у здания Кабинета министров в Риге с целью привлечь внимание правительства к проблеме низких зарплат в отрасли, сообщает портал Delfi.lv.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

В пикете, который длился около 40 минут, приняли участие десятки человек. Также стало известно, что участники пикета подготовили для премьер-министра Мариса Кучинскиса и министров коллективные письма, в которых работники судов просят правительство поддержать новые инициативы Минюста об увеличении оплаты труда на ближайшие три года, в том числе работникам судов.

Напомним, Минюст Латвии запросил 13,7 млн евро на новые политические инициативы в 2017 году. Эти средства необходимы для конкурентоспособной оплаты труда работников судебной системы, физической охраны на заседаниях судов и централизации архива Рижского судебного округа.

В свою очередь, руководитель Латвийского профсоюза работников судебной системы и правоохранительных организаций Эрик Пуле рассказал, что цель пикета и коллективного письма — подчеркнуть важность работников судов как составной части всей системы. «Эти люди обеспечивают успешную деятельность судов. И именно от их действий и профессионализма в значительной степени зависит качественное и своевременное рассмотрение дел», — отметил Пуле. Пуле добавил, что в настоящее время инициативу профсоюза в письменном виде поддержал 621 работник из 35 латвийских судов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, средняя зарплата юристов на предприятии — 885 евро на руки. В то же время помощник судьи, юрист высшей квалификации, который готовит к рассмотрению дела, пишет решения суда, получает около 500 евро. На серьезных делах, которые требуют особой срочности, ему приходится работать сверхурочно, но это вообще не оплачивается.

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