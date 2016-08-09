Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Главной задачей российского и турецкого правительства является выход на докризисный уровень двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сегодня, 9 августа, по итогам встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Путин отметил, что несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в Турции, Реджеп Эрдоган нашел возможность приехать в Санкт-Петербург, и «этот шаг безусловно свидетельствует о заинтересованности турецких партнеров в восстановлении сотрудничества с Россией».

По словам российского лидера, в ходе сегодняшней встречи был намечен алгоритм дальнейших действий и первоначальные задачи для эффективного восстановления межгосударственных связей.

«Приоритет — выход на докризисный уровень двухстороннего сотрудничества. И это действительно насущная задача, ведь только за пять месяцев текущего года объем российско-турецкого товарооборота просел на 43%. Если вспомнить, что в прошлом году спад был 23−26%, то понятно, что эта тенденция очень печальная. Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия», — сказал Путин.

Важным шагом, по его словам, в этом направлении стал визит в конце июля в Москву представителей турецкой делегации экономического блока правительства Турции.

«Особое внимание намерены уделять наращиванию инвестиций, товарных потоков, реализации перспективных проектов. <…> Ключевое место в торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции занимает энергетика. В этой связи мы обсудили крупные совместные проекты в этой области, продолжение работы над которыми потребует конкретных политических решений», — сказал президент России.

Так, рассказал Путин, по линии правительств двух стран готовится проект среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2016−2019 годы. «Я очень рассчитываю, что эта программа будет принята в самое ближайшее время», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что консультации представителей обеих сторон по актуальным вопросам восстановления торгово-экономического сотрудничества будут продолжены «вне рамок бюрократического режима, в постоянном контакте, и ряд вопросов будут приняты в самое ближайшее время».

Визовые вопросы между двумя странами также будут решены, пообещал президент РФ, отметив, что имеющиеся визовые ограничения оборачиваются ограничениями экономического характера.

«Мы должны это учесть для того, чтобы разблокировать вопросы экономического взаимодействия», — подытожил Владимир Путин.